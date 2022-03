Ucraina, il pozzallese Bruno è giunto in Romania con moglie e figlia: ora il volo per Palermo

La bella notizia arriva da Simone Zazzera, giornalista di Radio Rai che ha soccorso Giovanni Bruno e la sua famiglia: il marittimo pozzallese, la moglie Arina e la figlioletta di 22 mesi sono arrivati in Romania. La loro fuga dalla guerra in Ucraina si è dunque conclusa nel migliore dei modi, adesso manca solo l'ultima tappa, ovvero il volo che probabilmente domani li riporterà a Palermo.

Dopo aver lasciato improvvisamente Kherson, dove erano rimasti bloccati in seguito all'invasione russa, avevano raggiunto Odessa grazie a un passaggio della troupe Rai. "Hanno avuto un coraggio da vendere ad attraversare la linea del fronte, lasciandosi dietro i parenti, nel territorio occupato dai russi - racconta Zazzera su Facebook -. Ma loro avevano una creatura da mettere al sicuro e tutti gli han detto di andare. La loro storia l’avevo sentita al Tg1: il marittimo di Pozzallo bloccato a Kerson".

Zazzera ha poi letto l'appello di Giovanni da un lancio di agenzia, ha così chiesto il suo numero di telefono e lo ha chiamato. "Cercavo un’intervista, ma Giovanni mi ha detto che da Odessa non sapeva come arrivare alla frontiera di Palanca, in Moldavia: un’ora di strada in tempo di pace, quasi due con i 6 check point che ora controllano tutto e tutti. Con Max Savino proprio ieri eravamo entrati in Ucraina da lì. Una telefonata ad Artem il nostro autista: 'Li possiamo portare?' 'Sure!'. 'Ma hanno parecchi bagagli!'. 'No problem!'. E li abbiamo portati. Facendo quello che avrebbe fatto chiunque".

Purtroppo, i genitori della moglie di Giovanni Bruno sono dovuti restare in Ucraina. Pozzallo intanto si prepara a riabbracciare la famiglia.

