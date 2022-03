Svaligiavano case e negozi, tre arresti a Vittoria

Convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari di Ragusa l’arresto eseguito dalla Polizia di Stato di Ragusa – Squadra Mobile e Commissariato di Vittoria - di D.C., Z.H., N.B., rispettivamente di anni 43, 30 e 26, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio, in particolare furti in abitazione, in quanto ritenuti responsabili di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Ragusa, Giusi Agnello, che vedono la Polizia di Stato costantemente impegnata per contrastare ogni forma di illegalità, in particolar modo il triste fenomeno dei furti all’interno di abitazioni private e locali commerciali.

L’attenzione del personale operante, impegnato in un’attività di indagine molto complessa, si concentrava nella mattinata del 17 marzo scorso su tre soggetti a bordo di un’autovettura, risultata successivamente rubata, che transitavano in una stradina di Vittoria. L’atteggiamento dei tre destava forti sospetti tanto da far presupporre che poco prima potessero aver commesso un furto. Si decideva di procedere al controllo dei soggetti e del mezzo. L’intuito degli operatori di polizia trovava immediato riscontro in quanto, dopo aver intimato l’Alt Polizia, si davano a precipitosa fuga, procedendo la marcia a velocità sostenuta, mettendo a repentaglio l’incolumità delle persone che in quel frangente transitavano per quella via. Dopo qualche minuto, venivano raggiunti e bloccati dai poliziotti. All’interno del mezzo veniva rinvenuta parte della refurtiva, risultata rubata poco prima dai tre soggetti in un’abitazione di Vittoria con all’interno un’anziana donna.

Le successive perquisizioni consentivano di recuperare numerosa altra refurtiva, oggetto di precedenti furti perpetrati dai tre soggetti nei giorni antecedenti all’arresto in un locale commerciale di Vittoria. La merce rinvenuta è stata immediatamente riconosciuta e consegnata al legittimo proprietario che ne aveva fatto denuncia. Altri oggetti sequestrati, di certa provenienza furtiva, sono al vaglio degli investigatori al fine di procedere al rintraccio degli eventuali proprietari. Sono in corso indagini per accertare se i tre soggetti arrestati si sono resi responsabili anche di altri furti avvenuti nei giorni scorsi nel territorio ibleo. Gli arrestati si trovano presso il Carcere di Ragusa a disposizione della magistratura. Il soggetto alla guida del mezzo controllato è stato anche sanzionato in quanto sprovvisto di patente di guida. La Polizia di Stato continua la propria incessante attività di contrasto ad ogni forma di illegalità a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.

