Modica, droga e furto di luce: due arresti

I carabinieri hanno arrestato un 58enne di Modica, pregiudicato, trovato in possesso di circa 300 grammi di marijuana, nascosti vicino alla propria abitazione, a Modica Alta, all’interno di grotte naturali nella sua disponibilità, adibite a magazzino. L’uomo, dopo la convalida dell’arresto e la restrizione in regime di domiciliari, ha ricevuto, dall’autorità giudiziaria un’attenuazione della misura, che adesso prevede l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Arrestato anche un altro modicano, 63enne, pure lui pregiudicato. Trovato in possesso di modeste quantità di cocaina, è stato tuttavia arrestato per furto aggravato di energia elettrica. I militari intervenuti infatti, essendosi insospettiti nel notare il corretto funzionamento di apparati elettronici ed elettrodomestici, nonostante il contatore risultasse spento, hanno provveduto a chiedere il supporto di personale specializzato dell’Enel. I tecnici, al termine dell’ispezione, hanno confermato la natura abusiva dell’allacciamento alla rete di distribuzione energetica esterna. L’uomo, dopo la convalida dell’arresto, è stato rimesso in libertà.

