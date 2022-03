Noleggio con conducente, licenza rilasciata a Modica ma lavoravano a Roma: 5 denunce

Avevano la licenza NCC rilasciata a Modica ma lavoravano a Roma. È quanto scoperto dalla polizia locale di Modica ha denunciato all’Autorità Giudiziaria cinque titolari di licenza NCC (Noleggio Con Conducente). Dopo avere richiesto ed ottenuto l’autorizzazione a seguito di un bando emesso dal Comune, operavano a Roma senza fare mai rientro nelle autorimesse indicate nella documentazione presentata (Modica).

L’inchiesta è stata condotta in collaborazione della Polizia Locale Roma Capitale, che ha confermato la presenza dei veicoli NCC dei 5 indagati nelle zone a traffico limitato e all’aeroporto internazionale di Fiumicino.

I cinque intestatari di licenza (tutti residenti a Roma eccetto uno, residente a Siracusa), avevano indicato quale luogo di rientro delle autorimesse di Modica che avevano regolarmente preso in affitto, senza però mai rientrare.

I cinque indagati sono accusati, in concorso e in continuità, di falsità ideologica per “avere indotto in errore un pubblico ufficiale attestando falsamente di avere la disponibilità di sedi operative e di rimesse a Modica (uno anche nel Comune di Ragusa), così da indurre dirigenti e funzionari comunali in errore, svolgendo attività esclusivamente in altri comuni, precipuamente nell’area capitolina, senza che i veicoli facessero ritorno a Modica e sostassero nelle specifiche rimesse dichiarate”.

