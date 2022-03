Ladri nello studio del capogruppo FdI a Vittoria, svaligiate anche le sedi di Cgil, Cna e M5s

Raid nella notte a Vittoria. Ignoti hanno preso di mira lo studio legale dell’avvocato Salvatore Sallemi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, in via Castelfidardo. Sallemi condivide lo studio con altri colleghi. Nello studio, le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l’azione di tre malviventi, tutti con volto coperto e non riconoscibili. Le indagini sono condotte dalla Polizia. A Sallemi sono arrivati gli attestati di solidarietà e vicinanza della presidente del consiglio comunale, Concetta Fiore e di altri esponenti politici.

Nella stessa notte, colpito anche, poco distante, un ambulatorio veterinario, in via XX settembre, dove i ladri sono entrati per la terza volta nell’arco di tre settimane. Alcuni giorni fa, i malviventi avevano devastato la sede della Cgil, della Cna, la scuola materna Fuschi, dove era stato rubato un televisore ed avevano colpito la sede politica del movimento 5 Stelle, che è anche sede dello studio legale dell’esponente grillino Piero Gurrieri, candidato sindaco nelle elezioni amministrative. Anche Sallemi era stato candidato sindaco ed ora siede tra i banchi dell’opposizione. «C’è una recrudescenza della criminalità a Vittoria - commenta Sallemi - si stanno verificando troppi episodi gravi. Escludo ci sia alcun collegamento con la mia attività politica. Di certo, c’è un problema che riguarda la sicurezza ed io chiederò la convocazione di una seduta aperta del consiglio comunale con la presenza del prefetto e del questore».

