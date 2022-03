Ragusa, la polizia municipale avrà lo street control: rileva infrazioni e anche revisioni scadute

Più multe in arrivo a Ragusa. La polizia municipale avrà infatti in dotazione il cosiddetto street control, un moderno strumento costituito da una videocamera a infrarossi e macchina fotografica che ha rivoluzionato il sistema dei controlli stradali.

L'apparecchiatura, che verrà montata a bordo di un’auto dei vigili urbani, consentirà di rilevare automaticamente varie infrazioni dei veicoli e anche di controllare, ad esempio, lo stato della revisione del veicolo in circolazione.

I controlli partiranno dopo il 16 marzo. Per quel giorno, infatti, il Comando della polizia municipale ha organizzato un apposito corso per formare gli agenti che dovranno utilizzare lo strumento.

Tramite lo street control è possibile scattare due foto in simultanea (una alla targa e l’altra all’abitacolo) nel giro di 20 metri. Queste foto arrivano in tempo reale sul tablet di cui è dotata la pattuglia. Successivamente un agente dovrà verificare l’irregolarità e compilare correttamente il verbale digitale. Nel caso in cui scatta la contravvenzione, questa arriva direttamente a casa.

