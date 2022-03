Vittoria, Molino è il nuovo direttore del pronto soccorso del Guzzardi

Giuseppe Molino, 47 anni, è il nuovo direttore del pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. La sua nomina a seguito del concorso pubblico in cui si è piazzato primo in graduatoria, come si legge in una nota di Asp Ragusa. Laureato in medicina e chirurgia all’Università di Catania nel 2002, specializzato in medicina interna, è socio della Società italiana di medicina di emergenza-urgenza. Molino dal 2009 è stato dirigente medico nell’unità di medicina e chirurgia accettazione e urgenza dell’ospedale di Ragusa e prima ha lavorato nell’ospedale Santa Chiara di Trento. «Un altro tassello che va a riempire il mosaico delle strutture complesse, ancora vuote, della nostra azienda, garantendo, così, risposte sanitarie al bisogno di assistenza che i cittadini ci chiedono. Desidero ringraziare il personale tutto che garantisce sempre grande professionalità ed esperienza nella gestione del pronto soccorso», dice Angelo Aliquò, direttore generale Asp Ragusa.

