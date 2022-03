Vittoria, i ladri visitano le sedi della Camera del lavoro e della Cna

Le sedi della Camera del lavoro e della Cna di Vittoria sono state l’obiettivo di due incursioni notturne. Negli uffici della Cna, che organizza le piccole imprese artigiane, sono stati scaraventati per terra fascicoli e documenti e portato via un computer. Alla camera del lavoro, nella centrale via dei Mille, sono state rubate due tv.

Per penetrare negli uffici della Cgil i ladri hanno dovuto compiere manovre acrobatiche calandosi dai tetti di un edificio che avevano scalato. L’incursione, compiuta pochi minuti dopo una riunione del direttivo, è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza. Le immagini sono state acquisite dalla polizia scientifica.

Di recente a Vittoria sono stati compiuti furti e incursioni con analoghe modalità in uffici e abitazioni. Per il sindaco Francesco Aiello è necessario per questo intensificare i controlli anche notturni per fermare quelli che considera «attacchi alla linea della fermezza e della pulizia».

© Riproduzione riservata