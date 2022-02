Scicli, chiede il pizzo a un commerciante: lui lo denuncia e lo fa arrestare

I carabinieri di Modica hanno arrestato un 55enne di Scicli, accusato di estorsione al titolare di un esercizio commerciale di Scicli. L’Indagato avrebbe detto al commerciante di posare 500 euro in un sacchetto in una cabina telefonica pena ritorsioni. La vittima ha denunciato ai carabinieri che lunedì scorso hanno arrestato in flagranza l’uomo che aveva appena preso la busta col denaro nella cabina telefonica. Il 55enne è finito in carcere a Siracusa. Il suo nome non è stato fornito.

© Riproduzione riservata