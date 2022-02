Per spaccio di droga a Ragusa Ibla i carabinieri hanno fermato un ventenne straniero. Il giovane è stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza , poi sono stati effettuati i riscontri sui giovani che avevano acquistato le dosi di hashish e marijuana. Il giudice per le indagini preliminari ha emesso un provvedimento di divieto di dimora in Sicilia. Il giovane ha già lasciato l’isola

