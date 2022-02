Aveva ingerito sostanza caustica, morto 40enne a Modica

Non ce l'ha fatta il 40enne che dallo scorso mese di dicembre era stato ricoverato in gravissime condizioni a Catania, dopo avere ingerito della sostanza caustica. L'artigiano di Modica è morto dopo due mesi di agonia: lo scorso 14 dicembre era intervenuto per una riparazione in contrada Sant’Elena Macallè ma, al momento di salire a bordo della sua auto, si era sentito subito male, si era accasciato a terra in preda a forti fitte allo stomaco.

L'uomo era stato subito soccorso e le sue condizioni di salute erano apparse immediatamente gravi: aveva ingerito alcune sostanze tossiche che gli avevano provocato lesioni al sistema polmonare. I sanitari del 118 che erano intervenuti in contrada Sant’Elena Macallè, lo hanno portato immediatamente all'ospedale Maggiore di Modica ma poi, visto lo stato in cui si trovava il 40enne, è stato trasferito immediatamente a Catania. Dopo due mesi è però morto.

