Investito da un tram durante la vacanza in Portogallo, grave un uomo di Vittoria

Incidente in Portogallo dove un uomo di Vittoria è in gravi condizioni dopo essere stato investito da un tram mentre si trovava per strada.

La vittima è Elio Baglieri Occhipinti, è ricoverato in ospedale ma sembra non in pericolo di vita, a quanto si apprende da alcuni amici in contatto con la famiglia che si trova ancora all'estero.

Baglieri era partito nei giorni scorsi per il Portogallo per una vacanza con la moglie e i figli. L'incidente è avvenuto sabato: l'uomo è stato centrato dal mezzo su binari ed è finito sull'asfalto. La dinamica non è ancora chiara e non è ancora stato accertato se ciò che è accaduto sia da attribuire a un guasto tecnico, al semaforo o ai freni del mezzo, o a un errore umano.

A darne notizia della vicenda il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello che ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook: "Mentre si trovava in Portogallo con moglie e figli, un tram ha investito un vittoriese... Elio Baglieri Occhipinti che adesso è in gravissime condizioni. Esprimo costernazione e cordoglio per l’accaduto e vicinanza alla Famiglia".

© Riproduzione riservata