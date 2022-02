A Ragusa uno sportello di aiuto per gli uomini che maltrattano le donne

Contrasto alla violenza sulle donne e sui minori: dal 1 febbraio è attivo a Ragusa un contatto di ascolto telefonico per uomini maltrattanti. Il «Progetto Sagittario» viene svolto dalla Casa delle Donne di Ragusa in collaborazione con il Cav Pink House di Floridia.

Il punto di ascolto è attivo ogni mercoledi e sabato dalle ore 18.00 alle ore 20.00. L’obiettivo del progetto è la :prevenzione primaria di atti di abuso e violenza, rivolto specificatamente a quegli uomini che sentono tensioni e difficoltà nelle loro relazioni affettive e vogliono iniziare un percorso di recupero e comprensione dei moti incontrollabili del proprio animo, laddove sia capitato di agire in modo violento contro membri della propria famiglia».

Il sostegno verrà dato da uno psicologo-psicoterapeuta. Le due associazioni ricordano che «negli ultimi anni l’emergenza relativa alla violenza sulle donne messa in atto da uomini, spesso vicini affettivamente alla vittima, ha raggiunto livelli estremamente preoccupanti» e che «in Italia nel 2021 ci sono stati 116 femminicidi.

L’Istat evidenzia che il 31,5% delle 16-70enni (6,7 milioni) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, di queste 2,8 milioni hanno subito violenza da partner attuali o ex». L’assistenza telefonica che vuole essere aiuto rivolto anche a tutte le persone coinvolte, potrà portare, qualora l’interlocutore lo ritenga opportuno, a colloqui in presenza.

