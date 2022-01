Scicli, vandalismo contro la sede del Partito Democratico

Spruzzi di vernice contro il simbolo del Pd ed il manifesto del candidato a sindaco Giorgio Vindigni. L'atto di vandalismo nella sede del Partito democratico, in corso Mazzini a Scicli, si è consumato nella notte fra venerdì e sabato. Ignoti hanno utilizzato della vernice per oscurare il simbolo del Pd e del candidato sindaco che il partito sostiene per le prossime amministrative.

«Abbiamo già denunciato agli organi competenti l’episodio – a parlare sono il segretario provinciale Lino Giaquinta ed il parlamentare regionale Nello Dipasquale - lo giudichiamo inaccettabile e preoccupante perché testimonia la presenza a Scicli di un sentimento di intolleranza e mancanza di rispetto per la democrazia e le sue dinamiche».

«Siamo di fronte - dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo - ad un atto vandalico, di per se odioso, che tende ad inasprire i toni della campagna elettorale. Il Partito democratico non accetta provocazioni e rispedisce al mittente gesti sconsiderati e inopportuni come quelli compiuti a Scicli». Barbagallo conclude dicendo che «abbiamo già denunciato l’episodio e proseguiamo la nostra attività politica con maggiore vigore al fianco di Vindigni che, siamo certi, non si lascerà intimidire dal un gesto vile e oltraggioso».

