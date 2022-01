Incidente sulla statale Gela-Vittoria: scontro tra due auto, 23enne in gravi condizioni

Incidente, intorno alle 14,30 di oggi, lungo la strada statale 115 Gela-Vittoria. Nello scontro tra una Toyota e una Fiat Bravo, un 23enne, originario di Chiaramonte Gulfi, è rimasto gravemente ferito.

Il giovane viaggiava sulla Fiat Bravo. Prima, sarebbe avvenuto lo scontro con la Toyota e dopo, la vettura del 23enne sarebbe finita contro un guard-rail. Leggermente feriti i due gelesi che si trovavano sull'altra automobile.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, personale dell'Anas che ha chiuso temporaneamente la strada per consentire i soccorsi, e le forze dell'ordine che dovranno accertare la dinamica dell'incidente. Per trasportare il 23enne in ospedale è intervenuto anche l'elisoccorso che lo ha portato presso il trauma center di Catania.

Dalle prime informazioni, il ferito grave sembrerebbe aver riportato fratture esposte agli arti oltre a traumi al torace e cranico.

