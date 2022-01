Coronavirus, focolaio all'ospedale di Ragusa: positivi pazienti del reparto di Oncologia

Ancora un focolaio Covid in un ospedale siciliano. Diversi casi di positività sono stati riscontrati nel reparto di Oncologia a Ragusa. Al momento sarebbero 9 le persone ricoverate in oncologia e risultate positive al Coronavirus e si è in attesa dell'esito di ulteriori tamponi a pazienti e personale medico.

L'ultimo focolaio in un ospedale, in ordine di tempo, è stato quello che ha coinvolto il personale sanitario che ha costretto alla chiusura del reparto di terapia intensiva Covid dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Tre medici su cinque, compreso il primario, due infermieri e un operatore socio sanitario sono infatti risultati positivi. A causa della mancanza del personale i pazienti sono stati trasferiti all'ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Circa otto giorni fa, invece, un nuovo focolaio era stato segnalato a Mistretta, in provincia di Messina con dieci pazienti e anche diversi sanitari contagiati dal Covid che sono stati trasferiti in altre strutture ospedaliere. L’operazione è stata resa difficile dalla mancanza di posti; il primario di medicina e lungodegenza, Nunzio Sciacca, in quei giorni ha parlato di "piena emergenza".

