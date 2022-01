Scicli, imbrattati i manifesti elettorali del Pd. Barbagallo: «Atto odioso»

«Siamo di fronte ad un atto vandalico, di per sé odioso, che tende ad inasprire i toni della campagna elettorale. Il Partito democratico non accetta provocazioni e rispedisce al mittente gesti sconsiderati e inopportuni come quelli compiuti a Scicli». Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo dopo che ignoti, la notte scora, hanno imbrattato con la vernice i manifesti elettorali del candidato sindaco del Ps a Scicli, Giorgio Vindigni, posti all’ingresso della sede del Partito Democratico locale. «Abbiamo già denunciato l’episodio e proseguiamo la nostra attività politica con maggiore vigore - prosegue - al fianco di Vindigni che, siamo certi, non si lascerà intimidire da un gesto vile e oltraggioso».

© Riproduzione riservata