Operaio scompare vicino ad una vasca ad Acate, si teme che sia annegato

Ricerche in corso di un uomo scomparso a Marina di Acate: si tema possa essere annegato in una vasca irrigua nella zona della frazione balneare. L’uomo, un operaio di 35 anni, che stamattina si trovava nell’azienda agricola dove lavora, avrebbe lasciato il trattore con il motore acceso nei pressi di una vasca per la raccolta delle acque che viene utilizzata per irrigare i campi. Nella vasca è stato rinvenuto il suo cappello. Sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco di Ragusa.

