Attesi a Pozzallo i 70 migranti della nave Mare Jonio

È previsto all’ora di pranzo l’arrivo al porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa, della nave Mare Jonio con a bordo 70 migranti, soccorsi nei giorni scorsi in due diverse operazioni nel Mediterraneo centrale. L’hub siciliano, infatti, è stato assegnato alla nave di soccorso civile battente bandiera italiana come «porto sicuro».

Nei giorni scorsi dalla nave aveva rivolto un appello al ministro dell'Interno Lamorgese il medico di bordo Michele Usuelli, per chiedere subito un porto sicuro dove sbarcare dopo il salvataggio di 208 migranti. «La notte appena trascorsa è stata molto fredda e ventosa. Un calvario soprattutto per i più piccoli», aveva scritto su Facebook Usuelli. Il medico, che è anche consigliere regionale della Lombardia, ha pubblicato anche delle foto della situazione a bordo della nave della Ong Mediterranea Saving Humans.

