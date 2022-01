Covid: è morto il professor Francesco Gugliotta, era stato vicesindaco di Pozzallo

È morto, all'età di 66 anni Francesco Gugliotta, vicesindaco di Pozzallo nel 2012 ed ex candidato a sindaco. Era docente di navigazione al Nautico di Pozzallo. Gugliotta, che aveva fatto due dosi di vaccino, lo scorso 20 dicembre era stato ricoverato per Covid in ospedale e sottoposto a terapia con erogazione di ossigeno, come lui stesso spiegava poi il 28 dicembre in un post su Facebook.

Il professor Gugliotta, molto amato dai suoi studenti, lascia la moglie e due figlie. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha scritto un post su Facebook: “Ci ha lasciato prematuramente il professore Francesco Gugliotta. È una grave perdita per la città che per tanti anni ha contribuito ad amministrare. Con profondo dispiacere porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia”.

Appresa la notizia, sui social sono stati tantissime le persone che lo hanno voluto ricordare, colleghi, studenti, genitori di suoi alunni: "Carissimo prof Gugliotta è stato un piacere conoscerla... Ho avuto modo di parlare con lei poche settimane fa e ho scoperto una persona dall'animo gentile profondamente legato alla famiglia....Lei soddisfatto del lavoro svolto negli anni fiero di tutti quei ragazzi oggi affermati che raccontano le sue lezioni di vita....Grazie a nome di una mamma", ha scritto la madre di un alunno.

E ancora "Carissimo Prof. Francesco Gugliotta ho appena appreso la dolorosissima notizia, notizia che mi ha lasciato senza parole!

Volevo dedicarle una sola parola: GRAZIE… GRAZIE per tutto quello che ha fatto per noi alunni, GRAZIE per la sua gentilezza e disponibilità, GRAZIE per come ci ha guidato, con umiltà, sulla strada giusta e l’educazione! Mancherà tantissimo, che la terra le sia lieve!", scrive Gaetano.

