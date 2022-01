Ragusa, premiati i migliori presepi della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù

Con la cerimonia di consegna dei premi, subito dopo la messa vespertina, si è conclusa, ieri a Ragusa, la prima edizione della mostra-concorso Presepi 2021 promossa dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. E’ stato il parroco, il sacerdote Marco Diara, a consegnare le pergamene ai primi classificati, ringraziando tutti gli altri per avere partecipato e auspicando che la prossima edizione possa svolgersi senza restrizioni e con un numero maggiore di partecipanti. Il vincitore Bartolo Mineo di Giarratana grazie alla particolare fattura del proprio presepe. Secondo posto, invece, per Mattia Tumino e terzo per Simone Bellio, entrambi giovani ragusani ma appassionati da sempre, nonostante la tenera età, all’arte presepiale. “Abbiamo cercato di svolgere la nostra manifestazione finale, che si sarebbe dovuta tenere con una cerimonia vera e propria e che però abbiamo preferito ridurre al minimo indispensabile – dice don Diara – avendo ben chiaro in mente qual è il significato intrinseco del presepe. E devo dire che, da questo punto di vista, tutti coloro che hanno partecipato si sono dimostrati all’altezza della situazione e per questo li ringrazio. Le varie realizzazioni, tra l’altro, sono state molto apprezzate dai visitatori che, in piena sicurezza, hanno avuto modo di ammirarli all’interno della nostra chiesa. E’ stata una edizione di prova che, di sicuro, renderemo migliore con il secondo appuntamento, il prossimo Natale. L’auspicio è che la pandemia ci faccia respirare e che manifestazioni come questa possano tornare ad essere partecipate, così come meritano”.

© Riproduzione riservata