Un quindicenne, Biagio Giannì, è morto in un incidente stradale a Comiso, nel Ragusano, avvenuto sulla strada che conduce all’aeroporto. Secondo una prima ricostruzione era alla guida di un ciclomotore che, per motivi in in corso di accertamento, è finito contro il ciglio stradale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini del caso

