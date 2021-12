La Guardia di finanza di Ragusa ha sequestrato oltre 30 chili di cocaina purissima del valore al dettaglio di oltre 11 milioni di euro. La sostanza stupefacente è stata trovata in spiaggia, in località Randello, all’interno di un borsone contenente 27 panetti imballati con cellophane e scotch. Si sarebbero potute ricavare 160 mila dosi per un giro d’affari stimato in oltre 11 milioni di euro.

