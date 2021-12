Una giovane annega a Donnalucata, inutile il tentativo dell'amica di salvarla

Una giovane donna è morta annegata tra Donnalucata e Playa Grande in un tratto di scogliera con mare non profondo. La sua amica, che avrebbe provato a soccorrerla e che avrebbe chiesto aiuto, non sarebbe riuscita a salvarla, ed è in stato di choc all’ospedale. Un decesso con diversi punti oscuri.

E’ accaduto qualche ora fa nel Ragusano ma le circostanze che hanno portato alla morte della donna non sarebbero chiare. Entrambe le amiche non vivevano a Ragusa. Del fatto è stata informata la Procura e si attende l’arrivo del magistrato di turno. Indagano i carabinieri.

Sembra che la donna si sia suicidata, l'amica avrebbe avuto la stessa intenzione ma poi ci ha ripensato e non si è gettata in mare. Ha chiamato i soccorsi quando per la giovane non c'era più nulla da fare. La donna avrebbe raccontato agli investigatori che insieme all’amica sarebbero arrivate in taxi in prossimità del tratto di mare dove c'è una scogliera scoscesa.

