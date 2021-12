Ispica, torna il presepe vivente con le scenette recitate in dialetto siciliano

Torna a Natale in Sicilia l’atteso presepe vivente di Ispica, con punte di 20 mila presenze nelle edizioni passate, organizzato da PromoEventi col patrocinio del Comune. Giunto alla sua XXIV edizione, si articolerà su cinque date (25, 26 dicembre 2021 e 1, 2 e 6 gennaio 2022, dalle 16,30 alle 20,30 nel rispetto delle normative anticovid, con prenotazione biglietti solo on line (sul sito internet www.presepeviventeispica.com) con turni contingentati pre-programmati, con obbligo di mascherine e super green pass.

La direzione artistica sarà nuovamente affidata a Peppe Galfo, che, come spiegato nel corso della conferenza stampa di presentazione, tenutasi a Palazzo Bruno di Belmonte, sede del Comune di Ispica, ha confermato l'ambientazione nelle suggestive grotte della Spaccaforno dove si muoveranno quasi cento figuranti.

L’itinerario sarà un crescendo alternato di mestieri artigiani e scene recitate in siciliano antico, e culminerà nell’Anfiteatro della Natività: un palcoscenico naturale all’aperto dove, nel rispetto delle distanze, lo spettatore assisterà ad una emozionante rappresentazione della nascita di Gesù in chiave siciliana, con monologhi e testi della tradizione arrangiati appositamente per l'evento, affidati, tra gli altri, proprio a Maria, impersonata dalla cantante Cecilia Cocciro.

© Riproduzione riservata