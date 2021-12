Pestarono una donna in casa nel sonno, due arresti a Vittoria

Aggredirono una donna nel sonno provocandole gravi ferite. Arrestati dalla polizia a Vittoria due persone per fatti risalenti al 9 novembre. Alla vittima sono state diagnosticate lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Il 39enne pregiudicato e il 19enne incensurati, conosciuti per amicizie comuni, si erano introdotti in casa, sorprendendo la donna nel sonno e picchiandola selvaggiamente per motivazioni ancora in corso di accertamento. Il gip ha disposto gli arresti domiciliari per lesioni personali aggravate e violazione di domicilio.

