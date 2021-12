Pestaggio e colpi di pistola contro la porta di casa per una lite stradale, 5 fermati a Vittoria

Cinque persone fermate per tentato omicidio dai poliziotti della Squadra mobile di Ragusa e del commissariato di Vittoria. Rispondono anche di detenzione e porto abusivo in luogo pubblico di armi. I fermi di indiziato di delitto, disposti dalla procura di Ragusa, fanno riferimento ai fatti del 23 novembre, quando è stata segnalata l’esplosione di diversi colpi d’arma da fuoco contro la porta di ingresso di un’abitazione alla periferia di Vittoria.

Secondo quanto ricostruito, dopo un diverbio per una mancata precedenza, gli occupanti di un’auto che stava per investire un pedone, si sono allontanati dal luogo della lite e, dopo essere scesi dal mezzo, hanno inseguito, armati di machete, il malcapitato che era scampato all’incidente: era fuggito in direzione della propria abitazione e, soltanto grazie all’intervento del padre che gli ha aperto la porta, è sfuggito alla banda. Sembrava fosse tutto finito, ma, trascorsi circa dieci minuti, da una vettura che si è fermata davanti all’abitazione della vittima, sono stati esplosi tre colpi d’arma da fuoco ad altezza d’uomo. I proiettili hanno colpito il vetro e l’imposta, arrivando sin dentro l’appartamento dove si trovavano altri familiari. I fermati sono stati condotti in carcere.

