Vittoria, raid in banca di tre rapinatori armati di spranghe

Intorno alle 14,40 nella filiale della Monte dei Paschi, in via Garibaldi, a Vittoria, almeno tre rapinatori a volto coperto e armati di spranghe di ferro hanno sfondato una vetrina della porta di emergenza e una volta immobilizzati i dipendenti si sono fatti consegnare il denaro. La banca, al momento dell’irruzione dei rapinatori, non aveva ancora aperto lo sportello al pubblico. La Polizia di Stato ha acquisito le immagine di video sorveglianza della banca.

