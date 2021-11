Vittoria, nuova sparatoria dopo quella di domenica: stavolta nessun ferito

Un'altra sparatoria a Vittoria dopo quella di domenica sera, nella quale è rimasto ferito un pregiudicato. Stavolta nessun ferito, solo colpi di arma da fuoco, ieri sera, martedì 23 novembre. La sparatoria è avvenuta in via Brescia. La polizia sta effettuando le indagini per accertare cosa sia successo.

Al momento non emergono collegamenti fra i due episodi. La polizia tende ad escluderlo. Quello che per il momento trapela, ma il condizionale è d'obbligo, è che ci sarebbero un portone raggiunto dai proiettili e delle auto parcheggiate danneggiate.

© Riproduzione riservata