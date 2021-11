Ragusa, guasto alle pompe dell'acqua di Petrulli: disservizi nella distribuzione idrica

Un guasto mette in crisi il servizio idrico in alcune zone della città di Ragusa. Il servizio idrico integrato rende noto infatti che nella giornata di ieri si sono verificati alcuni problemi alle pompe dell’impianto Petrulli, che serve il quartiere Cappuccini e le aree limitrofe a via Dante, viale Lena, Piazza Liberta, viale Sicilia. Proprio queste sono le zone in cui sono previsti disservizi nella distribuzione idrica.

I tecnici, si legge nella nota, sono all’opera per riparare il guasto.

