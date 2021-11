Ricerche in atto con due mezzi aerei e motovedetta della Capitaneria di porto di Pozzallo per un surfista che al momento risulterebbe disperso nel litorale ragusano. Le ricerche sono concentrate tra Porto Ulisse, Cirica e Granelli nell’Ispicese. In difficoltà, un altro surfista sarebbe riuscito a rientrare a riva ed ha lanciato l’allarme.

© Riproduzione riservata