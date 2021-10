Migranti: la Sea Watch con 406 persone a bordo giunta a Pozzallo per lo sbarco

È davanti a Pozzallo la 'Sea Watch 3' con 406 migranti salvati in diversi interventi. La nave della ong tedesca ha ricevuto ieri dalle autorità italiane l’assegnazione del porto sicuro e si è subito diretta verso la cittadina del Ragusano. Il via libera è arrivato dopo tre evacuazioni mediche.

A bordo 109 minori (compresi tantissimi bimbi), come spiegato da Sea Watch. Lo sbarco è programmato per questa mattina. "Le persone a bordo - commenta la ong - dopo tanta sofferenza possono finalmente sbarcare in Europa".

Preoccupano le condizioni meteo date in peggioramento. Intanto, anche la nave quarantena Azzurra dovrebbe convergere su Pozzallo da Augusta dove in questo si trova, per accogliere gli altri 297 migranti che sbarcheranno.

