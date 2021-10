Positivo al Covid-19, come il resto della famiglia, se ne andava in giro, mettendo a rischio la salute della gente con cui aveva contatti, considerato che continuava a fare spesa e andava al bar, nonostante fosse stato posto in isolamento sanitario dall’Usca.

E’ scattata la denuncia alla Procura di Ragusa per un 46enne che non è stato trovato dalla polizia locale nella propria abitazione di Modica Alta.

