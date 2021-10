Scontro frontale fra due auto sulla Sp 35 Santa Croce Camerina-Punta Secca, 4 feriti

Incidente stradale nella notte lungo la strada provinciale 35, la Santa Croce Camerina-Punta Secca. Lo scontro frontale fra due auto è avvenuto nei pressi di una curva. Nell'impatto sono rimaste ferite quattro persone. Per fortuna, sembra che nessuno sia in pericolo di vita.

I feriti trasportati in ospedale

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale di Ragusa ed al "Guzzardi" di Vittoria. I veicoli sono stati rimossi per la messa in sicurezza del manto stradale ed il ripristino della viabilità. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Ad agosto un altro incidente sulla stessa strada

Lo scorso 22 agosto si è registrato sullo stesso tratto della provinciale un altro incidente stradale. Una moto si è scontrata con un'auto e ad avere la peggio le persone a bordo del mezzo a due ruote. I due feriti sono stati trasportati al Giovanni Paolo II di Ragusa ed all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

