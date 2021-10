Ragusa, i Nas chiudono il laboratorio di un noto bar-ristorante

Chiusi dal Nucleo antisofisticazioni (Nas) dei carabinieri di Ragusa i laboratori per la preparazione di pizze ed altri alimenti annessi ad un noto bar-ristorante del capoluogo Ibleo.

L’operazione è stata compiuta nell’ambito dei controlli disposti in ambito nazionale dal Comando carabinieri per la tutela della salute presso attività e settori ritenuti a maggior livello di rischio per possibili inosservanze sul rispetto dell’obbligo del green pass e sulle misure di prevenzione e contenimento del Covid-19- Il Nas carabinieri di Ragusa ha operato in collaborazione con personale tecnico del Dipartimento di Prevenzione della locale Asp.

Nas e personale dell’Asp hanno accertato gravi violazioni in materia di igiene e sanità, riscontrate nei luoghi di detenzione e lavorazione delle pietanze destinate alla somministrazione agli avventori. Al titolare dell’attività commerciale sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 5.000 euro.

© Riproduzione riservata