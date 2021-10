Nascondevano panetti di hashish in un garage, arrestate quattro persone a Scicli

I carabinieri di Scicli hanno arrestato quattro persone (un 29 enne e un 24enne del luogo, un tunisino di 25 anni ed un ucraino di 19) per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso di un controllo, i militari hanno fatto irruzione in un garage nel centro cittadino di Scicli e sorpreso i quattro intenti a suddividere la sostanza e predisporre le dosi per la vendita. La perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare 5 panetti da 100 grammi ciascuno di hashish, una bilancia di precisione e il materiale per il taglio e il confezionamento. I quattro uomini sono stati posti agli arresti domiciliari.

