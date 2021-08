Migranti, a Pozzallo sbarcano in 375 dalla nave Diciotti

È in corso a Pozzallo lo sbarco di 375 migranti dalla nave Diciotti, pattugliatore d’altura della Guardia costiera italiana. Si tratta di una azione funzionale al decongestionamento di Lampedusa dove proseguono gli arrivi autonomi di migranti e il centro di contrada Imbriacola è saturo oltre capienza. I migranti che stanno sbarcando a Pozzallo sono 328 uomini, 45 donne e due bambine.

Già tutte negative al tampone per la rilevazione del Covid 19, le persone sbarcate saranno destinate a centri non siciliani per il completamento del periodo di quarantena - stando a quanto dichiarato dal sindaco di Pozzallo. Ancora non note le destinazioni finali. Diversi migranti hanno necessità di cure mediche per ferite (probabilmente risalenti a periodi di detenzione nelle cosiddette «connection house» prima di affrontare il viaggio verso l’Italia) e per patologie. Come da prassi, la situazione sanitaria è stata monitorata in arrivo a Pozzallo dal team della sanità marittima dell’Usmaf.

