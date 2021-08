Caldo e condizionatori, black out nel Ragusano. L'Enel: "Casi isolati, la rete in Sicilia ha tenuto bene"

Black out e abbassamenti di tensione in alcune zone del litorale ragusano a causa del caldo. A Donnalucata, Cava d'Aliga e Sampieri (tutte frazioni marinare di Scicli) fino alle 15.30 è mancata la corrente elettrica ma i disagi sono andati avanti fino alle 17 con una bassa tensione che non ha permesso il funzionamento né dei condizionatori né degli elettrodomestici.

Il motivo sono i consumi elevati che hanno causato un sovraccarico della rete elettrica. Problemi definiti "fisiologici" dall'Enel e comunque isolati: "Nonostante l'emergenza caldo la rete in tutta l'Isola ha retto bene e non abbiamo registrato criticità particolari".

Disagi riscontrati nell'ultimo mese anche a Pozzallo, sempre sulla costa ragusana. Tanto che il sindaco Roberto Ammatuna ha deciso di scrivere all'Enel: "Con la presente si vuole manifestare il gravissimo disagio della città di Pozzallo a causa delle continue e quotidiane interruzioni di energia elettrica che hanno messo in ginocchio tutte le attività commerciali nel momento di maggior afflusso turistico. Ci riserviamo di avviare tutte le opportune iniziative per tutelare l’immagine e gli interessi economici della città così duramente provata da tali inefficienze. Nelle more si chiede di limitare al minimo i disservizi sopra citati".

Problemi legati all'aumento dei residenti nel territorio e quindi al fabbisogno di energia per attivare, fra le altre cose, i condizionatori d'aria ma anche alla "vetustà degli impianti" dice ancora Ammatuna. "Per questo ho deciso di mandare questa dura lettera all’Enel". E domani è previsto un incontro fra il Comune e i vertici della società per fare il punto sulla situazione.

