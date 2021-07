Maltempo, mare in tempesta a Marina di Ragusa: famiglia salvata dalle onde

Nel pomeriggio la postazione di assistenti bagnanti della protezione civile comunale di Ragusa ha messo in salvo nella cosiddetta 'spiaggia della dogana' a Marina di Ragusa, una famiglia in difficoltà che faceva il bagno nonostante il mare molto agitato.

Il coordinamento è stato operato dal presidio della sala operativa presso il porto turistico di Marina di Ragusa. Nelle ultime 48 ore, un forte vento di maestrale ha spazzato la costa iblea gonfiando il mare.

Stamani invece è stato recupero un surfista in difficoltà. Nel pomeriggio di ieri i militari della Capitaneria di porto di Pozzallo con la motovedetta Cp 325, sono stati impegnati nel difficoltoso salvataggio di tre persone a bordo di una barca a vela con motore in avaria.

Le condizioni meteomarine, vento con raffiche fino a 30 nodi e mare agitato, con moto ondoso in aumento, avevano reso l’equipaggio in balia delle onde senza alcun governo dell’unità, in un tratto di mare, in prossimità dell’isola dei Porri, in cui sono presenti secche e scogli affioranti.

