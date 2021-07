Tentano furto in un ufficio postale di Ispica, arrestati due catanesi

La notte scorsa ad Ispica, nel Ragusano, i carabinieri hanno sventato un furto nell’ufficio postale del paese ed arrestato due persone, R.V., di 48 anni, e C.T., di 19, entrambi catanesi, per tentativo di furto aggravato.

I militari sono intervenuti dopo le telefonate di alcuni cittadini che segnalavano strani movimenti di persone nei pressi del tetto dell’ufficio postale, in via Veneto. Giunti sul posto i carabinieri hanno fermato due uomini che avevano già forzato due finestre dotate di vetri anti sfondamento e che avrebbero in pochi minuti avuto accesso diretto alla sala. I due erano vestiti di abiti scuri ed indossavano berretti e guanti neri per non lasciare tracce e per non essere riconoscibili tramite sistemi di videosorveglianza. I militari hanno anche sequestrato loro un’ampia dotazione di arnesi da scasso.

