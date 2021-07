Incendio in un appartamento, edificio evacuato a Santa Croce Camerina

Incendio in un'abitazione ieri sera, poco prima di mezzanotte, a Santa Croce Camerina. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento di un edificio a tre piani, in via Bagni. Tutti gli inquilini dello stabile hanno lasciato gli appartamenti prima dell'arrivo dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Non ci sono feriti. I danni hanno riguardato soprattutto i vani del piano dove si è sviluppato l'incendio, pare per cause occasionali Le tre famiglie hanno lasciato le loro abitazioni in attesa della verifica dello stato dell'edificio e dell'avvio dei lavori di ripristino.

