Marina di Ragusa, lavoratori in nero in 2 stabilimenti: chiuso un lido e sanzioni per 20 mila euro

Lavoratori in nero in due stabilimenti di Marina di Ragusa. A scoprirlo, stamattina, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro e della Stazione di Marina di Ragusa. Due sono stati i lidi sanzionati poiché sorpresi ad impiegare lavoratori in nero, in carenza di ogni garanzia contrattuale e pertanto sono stati sanzionati per un totale di 20 mila euro.

Nei confronti di uno dei due stabilimenti è stata disposta la sospensione dell’attività, a causa della sproporzione del numero di lavoratori irregolari rispetto al totale, di cui due italiani ed un rumeno.

