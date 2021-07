Pozzallo, sequestrati medicinali veterinari trasportati irregolarmente

Numerose confezioni di farmaci ad uso veterinario sono state sequestrate ad un cittadino italiano in partenza per Malta dai funzionari Adm di Pozzallo, che hanno agito con i militari della guardia di finanza.

I medicinali sequestrati - Nimatel e Zoletil - contengono principi attivi come "tiletamina" e "ketamina" che appartengono alla categoria degli anestetici generali. Pertanto, per la loro detenzione, è prevista una specifica procedura.

Durante i controlli effettuati sui passeggeri e sui mezzi in attesa di imbarcarsi sulla motonave in partenza per Malta, è emerso che un cittadino italiano teneva le confezioni di medicinali nel vano bagagli della sua auto insieme ad un'attrezzatura da veterinario. L'uomo, che non ha seguito la corretta procedura per il possesso di medicinali di questo genere, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.

