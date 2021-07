Ragazzina investita a Scoglitti, il pirata della strada è una donna di Vittoria: denunciata

La polizia di Stato ha individuato e denunciato la pirata della strada che la notte tra sabato e domenica, in provincia di Ragusa, ha investito, senza prestare soccorso, una minorenne.

Intorno alle 2:45 di quella notte le Volanti del commissariato di Vittoria erano intervenute a Scoglitti, in via Riviera Lanterna, a seguito di una segnalazione. Dalla prima ricostruzione dei fatti la ragazzina che stava percorrendo a piedi, sul marciapiede, il lungomare con delle amiche, spaventata da alcuni cani randagi, ha improvvisamente attraversato la strada venendo investita dall’auto in transito che dopo l’impatto si è data alla fuga. La minore era stata ricoverata all’ospedale di Vittoria.

Oggi è stata individuata la vettura coinvolta, un’utilitaria, nonchè di identificare la persona che era alla guida: una donna di 49 anni, residente a Vittoria, che deve rispondere di lesioni personali stradali e fuga del conducente.

