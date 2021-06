Militari americani della NAS Sigonella a Modica per un progetto di solidarietà

Domani, alle ore 09:30, si svolgerà , presso la sede dell'associazione Anffas onlus di Modica APS un'iniziativa di solidarietà promossa dai militari della Stazione Aeronavale della Marina USA NAS Sigonella. Una delegazione di militari statunitensi, appartenenti al Gruppo Volo aerei antisommergibile VP-40 della Marina americana e accompagnati dal dott. Alberto Lunetta, Responsabile delle Relazioni Esterne della NAS americana, si unirà agli ospiti del centro per effettuare un progetto di giardinaggio presso l'orto sociale della struttura nel rispetto delle normative anti-covid. Con la presenza dei Lions di Modica, rappresentanza dell’Ecofaber, dell’Amministrazione Comunale di Modica e con la collaborazione della cooperativa Filotea Progetto S.a.i. "casa dell’amicizia". Nel Pomeriggio i militari faranno una passeggiata per Modica con i nostri Ragazzi e Visiteranno la Dolciera Bonajuto, con degustazione di Cioccolata Modicana e potranno vedere la preparazione e sarà spiegato la preparazione della nostra Cioccolata Modicana.

Si tratta del primo progetto di questo tipo effettuato nella città di Modica dove i militari americani avevano partecipato, nel gennaio scorso, alla posa delle "Pietre d'inciampo" in occasione delle iniziative per il Giorno della Memoria.

L'iniziativa della prossima settimana si inquadra nell'ambito del più ampio progetto di volontariato (denominato COMREL ) della Stazione Aeronavale della Marina USA di Sigonella che propone appunto le Community Relations, ovvero Relazioni con la comunità locale. Un programma all'insegna della solidarietà e del "buon vicinato" che prevede circa 200 iniziative annuali volte alla diffusione della cultura della solidarietà , promuovendo nuove iniziative rafforzando quelle esistenti.

La comunità Americana di Sigonella composta da militari, civili e familiari che operano presso diversi reparti di appartenenza i quali svolgono un ruolo di supporto logistico alle unità navali e aeree della Sesta Flotta della Marina USA presente nell'area operativa del Mediterraneo non che alla NATO. Questi reparti e comandi, per tradizione mettono a disposizione parte del loro tempo svolgendo servizi di volontariato civico, ambientale e culturale, ove richiesto, dagli enti pubblici, dalle parrocchie, case famiglia e dalle scuole. Nell’ambito di questi servizi, gli stessi svolgono inoltre, in partnership con le autorità e comunità siciliane, attività di volontariato come la tutela ambientale e del patrimonio naturale, interventi nelle scuole, ripulire strade, spiagge parchi etc. Il progetto COMREL ha ricevuto nel 2015 il premio come miglior Progetto di buon vicinato di tutte le basi americane, ubicate oltreoceano, e navi operative nella zona operativa del Mediterraneo.

Nel 2019, i militari dell'Ospedale americano della NAS Sigonella, che partecipano assiduamente a questo programma, hanno ricevuto un encomio per la migliore attività di prossimità e volontariato portate a termine dal personale degli ospedali militari ubicati oltreoceano.

Nelle scuole siciliane, in particolare, i militari americani effettuano diversi tipi di attività di volontariato linguistico-interculturale. Possono, ad esempio, proporsi in veste di lettori madre lingua affiancando per un paio di ore nel corso della mattinata , i docenti di lingua straniera per aiutare gli studenti ad esercitarsi nella apprendimento dell’inglese anche in occasione degli esami. Spesso vengono organizzati incontri a tema da parte di relatori americani, come ad esempio quello sulla corretta alimentazione a cura dei Marines i quali mostrano (dopo una breve presentazione di slides) agli alunni dei semplici esercizi di attività fisica con la quale si preparano giornalmente, coinvolgendo anche gli stessi studenti. Si possono organizzare anche incontri motivazionali, durante i quali, i militari raccontano la loro storia lavorativa e i sacrifici fatti per raggiungere gli obiettivi prefissati, il tutto per incoraggiare gli studenti ad impegnarsi e a studiare con passione.

Altri incontri possibili riguardano, ad esempio il Thanksgiving (Giorno del Ringraziamento) , la tradizione di Halloween, consigli su come comportarsi in caso di calamità naturali, geografia americana, incontri motivazionali, o tradizioni natalizie americane.

