Incidente a Modica, scontro auto-moto: morto un 17enne

Un diciassettenne, Thomas Frasca, è morto questa sera in un'incidente stradale avvenuto in prossimità di un incrocio in contrada Crocevia a Modica, nel Ragusano.

Secondo una prima ricostruzione il giovane, studente dell'istituto alberghiero Grimaldi, era alla guida del suo scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'autovettura, una Citroen C3. Sul posto i soccorritori del 118 e i carabinieri della compagnia di Modica.

