Asp Ragusa, Maurizio Floridia è il nuovo direttore di riabilitazione all'ospedale di Scicli

Maurizio Floridia, 56 anni, è il nuovo direttore dell’unità di recupero e riabilitazione funzionale dell’ospedale di Scicli. In questi anni ha svolto il ruolo da facente funzione, dopo il pensionamento del precedente primario. Ne dà notizia l’Asp di Ragusa.

Laureatosi in medicina e chirurgia a Catania, si è specializzato in medicina fisica e riabilitazione all’Università degli Studi «Tor Vergata» di Roma e anche in medicina legale a Catania.

Dirigente medico fisiatra incaricato nell’azienda Usl 7 di Ragusa dal 1997, dopo varie esperienze, nel 2000 diventa medico dirigente di ruolo all’Asp di Ragusa. Dal novembre 2002 componente della commissione provinciale sull'handicap. Da aprile 2005, direttore della medicina fisica e riabilitativa distrettuale di Modica.

Dal maggio 2019 è direttore facente funzioni della medicina riabilitativa ospedali di Scicli-Modica, dirigendo il reparto di 18 posti letto di riabilitazione, day hospital e ambulatorio dell’ospedale di Scicli e il servizio di medicina riabilitativa dell’ospedale di Modica.

Nel corso della sua direzione ha avviato l’attività di Neuroriabilitazione Robotica all’ospedale di Scicli con l’utilizzo terapeutico di robot dedicato al cammino e di esoscheletro robotico per la riabilitazione degli arti superiori in pazienti affetti da gravi patologie neurologiche.

Le congratulazioni e auguri di buon lavoro a Floridia dal direttore generale Asp Ragusa Angelo Aliquò: «Un professionista valido e competente chiamato a gestire il reparto».

