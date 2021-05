A Ragusa mancano i vaccini Pfizer e Moderna: revocate le prenotazioni. Poche dosi in tutta la Sicilia

A Ragusa, le prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid19, prima dose con vaccino Pfizer e Moderna sono revocate per mancanza di vaccini. Verrà garantita soltanto la vaccinazione con vaccino Astrazeneca.

Nei prossimi giorni, sarà inviato un messaggio di prenotazione automatica. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa si scusa per il disagio.

Le dosi Pfizer stanno per essere ultimate un po' in tutta la Sicilia. Infatti, lo scorso 19 maggio, il direttore dell'osservatorio epidemiologico dell'assessorato alla Salute, Mario la Rocca, aveva inviato una comunicazione alle Asp con la quale le invitata a far somministrare le dosi soltanto alle persone che avessero prenotato. Ma a Ragusa, evidentemente, i sieri erano inferiori alle prenotazioni.

© Riproduzione riservata