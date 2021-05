Bracciante ferito con cocci di bottiglia durante una lite a Vittoria, al via indagini

Un giovane di 22 anni è stato ferito gravemente con i cocci di bottiglia ieri a tarda sera , in via Roma, all’altezza di via Castelfidardo, a Vittoria, in provincia di Ragusa. Il giovane sarebbe stato aggredito da tre persone.

E’ stato soccorso e portato all’Ospedale Guzzardi di Vittoria dove è stato operato. Indagano i carabinieri .

Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di una lite tra due braccianti agricoli di origine tunisina. Uno dei due ha colpito l’altro con i cocci di una bottiglia rotta. La vittima ha perso molto sangue ma oggi, probabilmente sarà dimessa.

