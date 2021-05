Asp di Ragusa, il direttore generale ha nominato due nuovi direttori

Il direttore generale dell’Asp di Ragusa Angelo Aliquò ha nominato il nuovo direttore dell’unità di terapia intensiva neonatale dell’ospedale 'Giovanni Paolo II' di Ragusa e il nuovo direttore del servizio di igiene e ambienti di vita.

Vincenzo Salvo, 45 anni, di Vittoria, arriva dal policlinico di Messina, ed è risultato vincitore del concorso per direttore della terapia intensiva neonatale. Salvo si è laureato in medicina e chirurgia e specializzato in pediatria,

con il massimo dei voti, all’Università di Catania,

Ha inoltre conseguito master in cardiologia pediatrica, al policlinico di Messina e in terapia intensiva pediatrica al policlinico 'Gemelli' di Roma. Nel 2018 ha completato il percorso per il dottorato di ricerca internazionale, conseguendo il prestigioso titolo di PhD, nell’Università di Maastricht, in Olanda, sviluppando un importante progetto di ricerca, in collaborazione con prestigiose istituzioni universitarie ed ospedaliere italiane ed europee, sulle più innovative modalità di ventilazione meccanica invasiva e non-invasiva per i neonati prematuri affetti da grave insufficienza respiratoria.

Carmelo Lauretta, 67 anni, si è laureato in medicina e chirurgia a Catania, specializzato in igiene con orientamento di sanità pubblica e poi anche igiene e tecnica ospedaliera.

Vanta un’altissima competenza nell’ambito della problematica legata ai migranti, infatti, da oltre vent'anni è in prima linea nell’hotspot di Pozzallo e di Ragusa in qualità di responsabile del servizio sanitario della struttura. Ha seguito e curato migliaia di migranti, divenendo un esperto in medicina delle migrazioni e sicuro riferimento per la prefettura, esperienza che gli è valsa il riconoscimento di cavaliere della Repubblica. Dall’inizio dell’emergenza Covid-19 è stato individuato come referente del dipartimento di prevenzione nel Distretto di Modica.

